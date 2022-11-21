Литва передумала вооружать ВСУ самоходными гаубицами
Вместо самоходных гаубиц власти Литвы решили поставить Киеву боеприпасы
Вильнюс, 21 ноября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Ранее планировавшейся поставки Киеву самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из Литвы не будет, сообщил 21 ноября журналистам литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
Официальное интернет-представительство президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа
После встречи литовского государственного совета обороны Анушаускас сообщил, что участники заседания решили поставить Киеву боеприпасы к гаубицам, а не сами орудия.
Причину отказа от идеи передачи ВСУ Panzerhaubitze 2000 чиновник не назвал, сославшись на закрытый характер заседания. Он добавил, что Литва уже передала Киеву помощь на сумму €640 млн, причём военная составляющая — это €232 млн.