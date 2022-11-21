Вашингтон, 21 ноября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу Федерального резервного банка Нью-Йорка, возможности американцев оплатить внезапные крупные расходы мало изменились, при этом некоторые респонденты готовы в ближайшие месяцы взять еще больше кредитов. Об этом 21 ноября сообщает Reuters.

(сс)GDJ Деньги

Согласно последнему обзору регионального банка, который был опубликован 21 ноября, американцы лишь в незначительной степени стали более финансово неустойчивы. За год количество тех, кто сказал, что может в случае необходимости найти $2 тысячи для покрытия непредвиденных расходов, немного снизилось до 67,5%, по сравнению с 68,2% в 2021 году.

В докладе также отмечается, что незначительно уменьшилось количество тех, кому может внезапно понадобиться $2 тысячи. Согласно опросу, оба показателя мало изменились с 2015 года, даже несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса.

Помимо этого в отчете ФРС Нью-Йорка также говорится, что в 2022 году в США наблюдалось «снижение спроса на потребительские кредиты, при этом показатели большинства заявок на кредиты оставались стабильными или снижались, за исключением роста количества заявок на кредитные карты».

Отметим, что отчет был опубликован на фоне того, как центральный банк США продолжает агрессивное повышение процентных ставок, направленное на снижение высокого уровня инфляции.