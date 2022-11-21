В Архангельской области проверили боеготовность росгвардейцев
Командующий Северо-Западным округом Росгвардии проверил боеготовность архангельских подразделений
Архангельск,
21 ноября 2022, 19:19 — REGNUM Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев прибыл в Архангельскую область, чтобы оценить боеготовность дислоцированных в регионе подразделений. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
Росгвардия
Rosguard.gov.ru
Сообщается, что Воробьев проверил учебно-материальную базу отряда специального назначения «Ратник» и провел встречу с губернатором области Александром Цыбульским и руководителями силовых ведомств региона.
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