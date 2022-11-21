Москва, 21 ноября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Атаманам войсковых казачьих обществ России необходимо соответствовать задачам специальной военной операции. В первую очередь казаки — это воины, во вторую — пахари. Об этом напомнил атаманам депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда («Единая Россия»). Об этом 21 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ВсКО.

Vsko.ru Николай Долуда

«Атаманам нужно не просто помнить об этом, но и соответствовать уровню задач, которые в ходе специальной военной операции поставил президент России. За участие казаков в специальной военной операции, за организацию боевых учений, слаживания, за качественное проведение плановых военно-полевых сборов, участие в призывной кампании — в равной степени отвечают атаманы казачьих обществ всех уровней, начиная от первичных и заканчивая войсковыми. Время раздумий и размышлений давно прошло», — подчеркнул казачий генерал.

На данный момент в специальной военной операции приняли и принимают участие с учётом частичной мобилизации и ротации более 14 тыс. казаков России. Они выполняют боевые задачи в составе добровольческих отрядов «Кубань», «им. атамана Чепеги», «Ермак», «Форштадт», «Тигр», «Таврида», «Терек», добровольческой бригады «Дон» имени Архистратига Михаила, 6-го казачьего полка имени атамана Платова и 208-го казачьего полка.

Работа по формированию добровольцев в Иркутском войсковом казачьем обществе и остальных обществах Сибири была подвергнута критике со стороны атамана ВсКО.