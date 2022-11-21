Бухарест, 21 ноября 2022, 19:15 — REGNUM Десятки участков шоссе национального значения Румынии были закрыты из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на север страны. Об этом 21 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Весь в снегу
Весь в снегу
Цитата из х/ф «Метель». Реж. Владимир Басов. 1964. СССР

Согласно официальной информации, полностью прекращено движение автотранспортных средств на маршруте Ботошани — Бухарест и Ботошани — Тимишиоара. Кроме того, сообщается временном прекращении работы европейской магистрали, соединяющей ряд регионов Румынии с Венгрией.

Румынские синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в регионе.

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