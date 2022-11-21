В Румынии из-за сильных снегопадов блокированы национальные автодороги
Непогода стала причиной закрытия движения на некоторых участках центральных шоссе Румынии
Бухарест,
21 ноября 2022, 19:15 — REGNUM Десятки участков шоссе национального значения Румынии были закрыты из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на север страны. Об этом 21 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Весь в снегу
Цитата из х/ф «Метель». Реж. Владимир Басов. 1964. СССР
Согласно официальной информации, полностью прекращено движение автотранспортных средств на маршруте Ботошани — Бухарест и Ботошани — Тимишиоара. Кроме того, сообщается временном прекращении работы европейской магистрали, соединяющей ряд регионов Румынии с Венгрией.
Румынские синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в регионе.
Читайте ранее в этом сюжете:
В Румынии из-за снегопада закрыто движение по крупнейшим горным автодорогам
История вопроса
Сильные снегопады могут вызывать такие последствия, как паралич транспорта, повреждения деревьев и линий электропередач, крыш зданий. В горных районах интенсивные снегопады повышают опасность схода лавин, при которых иногда гибнут люди. Выпадение снега в теплое время года или в районах, для которых сильные снегопады нехарактерны, может нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.
Метель, - это снегопад с сильным ветром. Иногда очень сильный ветер может вызвать метель и без снегопада, поднимая уже выпавший снег. Метель приводит к ухудшению видимости и заносит дороги, что приводит к нарушению работы транспорта. Во время метели люди могут заблудиться и погибнуть. В транспортных средствах, обездвиженных метелью, люди могут надолго застрять, и при этом они рискуют замёрзнуть.
Снежная буря – это метель при скорости ветра более 15 метров в секунду. Иногда при снежней буре скорость ветра достигает 90 метров в секунду. Снежная буря может разрушать постройки, валить деревья и приводить к человеческим жертвам также как и обычная буря. При этом её негативный эффект усиливается низкой температурой и снежными наносами.