Бухарест, 21 ноября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Десятки участков шоссе национального значения Румынии были закрыты из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на север страны. Об этом 21 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Цитата из х/ф «Метель». Реж. Владимир Басов. 1964. СССР Весь в снегу

Согласно официальной информации, полностью прекращено движение автотранспортных средств на маршруте Ботошани — Бухарест и Ботошани — Тимишиоара. Кроме того, сообщается о временном прекращении работы европейской магистрали, соединяющей ряд регионов Румынии с Венгрией.

Румынские синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в регионе.