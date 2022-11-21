Москва, , 19:23 — REGNUM Покинувшие Россию деятели культуры вернутся на родину после окончания спецоперации. Об этом рассказал писатель Захар Прилепин в интервью «Бизнес Online».

Захар Прилепин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Они тихо, как Ксения Анатольевна Собчак, перейдут границы, вернутся в свои московские квартиры и потихоньку начнут ту или иную деятельность», — сказал Прилепин.

Писатель также отметил, что многие поклонники продолжат финансировать критиковавших РФ артистов, тем самым поддерживая их деятельность. В то же время простые граждане никак не смогут повлиять на подобное стечение обстоятельств.

Напомним, после начала спецоперации из РФ уехали Алла Пугачева, Семен Слепаков, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова, Валерий Леонтьев и другие. Некоторые из деятелей культуры после своего отъезда начали активно критиковать РФ и ее граждан.

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