Москва, 21 ноября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Покинувшие Россию деятели культуры вернутся на родину после окончания спецоперации. Об этом рассказал писатель Захар Прилепин в интервью «Бизнес Online».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Захар Прилепин

«Они тихо, как Ксения Анатольевна Собчак, перейдут границы, вернутся в свои московские квартиры и потихоньку начнут ту или иную деятельность», — сказал Прилепин.

Писатель также отметил, что многие поклонники продолжат финансировать критиковавших РФ артистов, тем самым поддерживая их деятельность. В то же время простые граждане никак не смогут повлиять на подобное стечение обстоятельств.

Напомним, после начала спецоперации из РФ уехали Алла Пугачева, Семен Слепаков, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова, Валерий Леонтьев и другие. Некоторые из деятелей культуры после своего отъезда начали активно критиковать РФ и ее граждан.