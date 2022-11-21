Вашингтон, 21 ноября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Работники крупнейшего в США профсоюза железнодорожников проголосовали против новых условий контракта, предварительно обговоренных в сентябре, что повышает вероятность начала новой забастовки, которая может значительно подорвать американскую экономику, сообщает 21 ноября Reuters.

Железная дорога

Члены международной ассоциации работников листового металла, авиации, железных дорог и транспорта (SMART-TD) проголосовали за отклонение контракта. При этом члены братства машинистов локомотивов и железнодорожников (BLET) проголосовали за ратификацию соглашения.

Факт разделения мнений двух крупнейших профсоюзов, представляющих проводников и инженеров, может заставить вмешаться Конгресс США ради предотвращения забастовки в преддверии праздничного сезона.

Ранее семь из 12 профсоюзов, участвующих в переговорах с правительством США, одобрили новые рабочие условия. Еще три проголосовали против, но согласились отложить забастовку по крайней мере до 4 декабря.

Промышленные группы предупреждают, что забастовка может нарушить цепочки поставок, повысить цены на продукты питания и сделать невозможным пополнение запасов на полках магазинов и работу заводов. Торговая палата США назвала это «национальной экономической катастрофой». Американский институт нефти также предупредил о «катастрофических» сбоях в работе железнодорожной сети, если не будет достигнуто соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовка железнодорожников может стоить экономике США более $2 млрд в сутки, как следует из отчета ассоциации американских железных дорог. Стороны почти исчерпали возможности урегулирования трудовых споров, предусмотренные Законом о железнодорожном труде 1927 года.