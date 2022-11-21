Генсек НАТО призвал усилить поставки оружия и горючего Киеву на фоне спецоперации ВС РФ

Мадрид, , 19:09 — REGNUM Поставки оружия ВСУ нужно наращивать, заявил 21 ноября на заседании парламентской ассамблеи НАТО генсек организации Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Заявив, что территория б. УССР страдает от ударов, которые наносят ВС РФ, Столтенберг сказал: «НАТО должна расширить поставки оружия [Киеву], включая средства ПВО, а также горючего и других средств».

Он добавил, что придёт время, когда военные действия на территории б. УССР закончатся — видимо, «за столом переговоров». Однако НАТО примет только условия, которые бы устроили Киев.

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