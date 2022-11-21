Бойцу с Ямала медаль «За отвагу» вручили в московском госпитале
Бойцу с Ямала высокую награду вручил заместитель министра обороны РФ
Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО,
21 ноября 2022, 18:59 — REGNUM Бойцу с Ямала Петру Сэротэтто вручил медаль «За отвагу» заместитель министра обороны России Николай Панков в московском госпитале. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ямальского района Андрей Кугаевский.
Медаль «За отвагу»
Георгий Долгопский
Ветеран боевых действий Пётр Сэротэтто получил высокую правительственную за проявленную храбрость на передовой в зоне специальной военной операции.
«Пётр, ещё находясь на реабилитации, принял важное решение — продолжить служить Родине. Окончил курсы и получил новую специальность, которая позволит ему работать в военкомате. Горжусь нашим героем!», — отметил глава Ямальского района.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале школьники и воспитанники детских садов собрали несколько тонн макулатуры, чтобы на вырученные деньги от сдачи вторсырья помочь детским домам Донбасса.
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История вопроса
Государственные награды являются высшей формой поощрения за заслуги перед обществом и государством в области обороны, экономики, науки, просвещения, искусства, поддержания правопорядка и т.п.
Государственные награды обычно представляют собой ордена, медали и другие почётные знаки, а также почётные звания и премии. Вручение государственных наград производится должностными лицами государства или воинскими начальниками уровня, соответствующего категории награды. Высшие награды государства обычно вручает высшее должностное лицо.
В Российской Федерации решение о награждении государственными наградами принимает президент страны по представлению Комиссии по государственным наградам. Вручение государственных наград производит президент Российской Федерации лично, или другие должностные лица государства по его поручению. Награды вручаются по возможности в торжественной обстановке. Государственные награды умерших или награждённых посмертно вручаются для хранения супругам или родственникам награждённого.