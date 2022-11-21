Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 21 ноября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Бойцу с Ямала Петру Сэротэтто вручил медаль «За отвагу» заместитель министра обороны России Николай Панков в московском госпитале. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ямальского района Андрей Кугаевский.

Георгий Долгопский Медаль «За отвагу»

Ветеран боевых действий Пётр Сэротэтто получил высокую правительственную награду за проявленную храбрость на передовой в зоне специальной военной операции.

«Пётр, ещё находясь на реабилитации, принял важное решение — продолжить служить Родине. Окончил курсы и получил новую специальность, которая позволит ему работать в военкомате. Горжусь нашим героем!» — отметил глава Ямальского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале школьники и воспитанники детских садов собрали несколько тонн макулатуры, чтобы на вырученные деньги от сдачи вторсырья помочь детским домам Донбасса.