Кострома, 21 ноября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Система заключения прямых контрактов на поставки молочных и мясных продуктов в социальные учреждения Костромской области стимулирует развитие бизнеса, но может привести к перерасходу бюджетных средств. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился руководитель костромского управления ФАС Мурсал Исмаилов.

Эмблема ФАС России

Мурсал Исмаилов «Такой подход может стимулировать развитие производителей, работающих в регионе. Появляется гарантированный рынок сбыта, за ним, возможно, — новые игроки. Извлечь выгоду из этого смогут и обычные потребители — ведь помимо выполнения обязательств по госконтрактам предприниматели могут начать продавать что-то в свободном доступе. Но есть одно «но». Сейчас бизнесмену авансируют поставки с тем, чтобы он установил фиксированную цену на продукты. Но может возникнуть рыночная ситуация, когда поставщик готов продавать соцучреждению картофель, к примеру, за 20 рублей за килограмм, а он в сезон на рынке будет стоить по 15-ть. Тогда возникнет вопрос о целесообразности применения такого подхода».

Напомним, обеспечить костромские школы и больницы местным мясом и молоком ранее поручил губернатор региона Сергей Ситников. Предполагается, что производители этой продукции будут заблаговременно получать часть средств, заложенных в бюджете на обеспечение учреждений. Взамен они обязаны заключить договоры на поставки с соцсферой и зафиксировать среднегодовую стоимость товаров для нее. Ранее по такой же схеме авансы за поставки получили производители овощей.