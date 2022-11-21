ФАС заинтересовалась поставками продуктов в костромские соцучреждения
Кострома, 21 ноября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Система заключения прямых контрактов на поставки молочных и мясных продуктов в социальные учреждения Костромской области стимулирует развитие бизнеса, но может привести к перерасходу бюджетных средств. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился руководитель костромского управления ФАС Мурсал Исмаилов.
Напомним, обеспечить костромские школы и больницы местным мясом и молоком ранее поручил губернатор региона Сергей Ситников. Предполагается, что производители этой продукции будут заблаговременно получать часть средств, заложенных в бюджете на обеспечение учреждений. Взамен они обязаны заключить договоры на поставки с соцсферой и зафиксировать среднегодовую стоимость товаров для нее. Ранее по такой же схеме авансы за поставки получили производители овощей.