Школьники Киева будут учиться, пока светло
Обучение в школах Киева будет проходить только в светлое время суток
Киев,
21 ноября 2022, 18:56 — REGNUM Только в светлое время суток будут обучать школьников в Киеве из-за проблем с электричеством, сообщает 21 ноября киевская горадминистрация в телеграм-канале.
Школа. Пуэрто Рико
U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region
Онлайн обучение, как уточняется, в условиях отключения света будет идти с 9:00 до 16:00 по местному времени. Группы продлённого дня будут действовать для младших школьников до и после уроков.
Напомним, на территории б. УССР отключения электроэнергии наблюдаются на фоне спецоперации ВС РФ, в ходе которой разрушен ряд электростанций.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.