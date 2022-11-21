Школьники Киева будут учиться, пока светло
Обучение в школах Киева будет проходить только в светлое время суток
Киев, 21 ноября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Только в светлое время суток будут обучать школьников в Киеве из-за проблем с электричеством, сообщает 21 ноября киевская горадминистрация в телеграм-канале.
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Школа. Пуэрто Рико
Онлайн обучение, как уточняется, в условиях отключения света будет идти с 9:00 до 16:00 по местному времени. Группы продлённого дня будут действовать для младших школьников до и после уроков.
Напомним, на территории б. УССР отключения электроэнергии наблюдаются на фоне спецоперации ВС РФ, в ходе которой разрушен ряд электростанций.