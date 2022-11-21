Киев, 21 ноября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Только в светлое время суток будут обучать школьников в Киеве из-за проблем с электричеством, сообщает 21 ноября киевская горадминистрация в телеграм-канале.

U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region Школа. Пуэрто Рико

Онлайн обучение, как уточняется, в условиях отключения света будет идти с 9:00 до 16:00 по местному времени. Группы продлённого дня будут действовать для младших школьников до и после уроков.

Напомним, на территории б. УССР отключения электроэнергии наблюдаются на фоне спецоперации ВС РФ, в ходе которой разрушен ряд электростанций.