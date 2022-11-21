Ростовские оборонные предприятия перешли на усиленный режим работы
Ростовские оборонные предприятия увеличили выпуск продукции почти на треть
Ростов-на-Дону,
21 ноября 2022, 18:38 — REGNUM Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ростовской области перешли на усиленный режим работы. Их производство с начала 2022 года выросло почти на треть. Об этом 21 ноября сообщил донской губернатор Василий Голубев прибывшему в Ростовскую область заместителю председателя правительства РФ — министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
На вертолётном заводе «Роствертол»
Kremlin.ru
Мантуров посетил производственные площадки трёх предприятий ОПК в Ростовской области. На одном из них производственная программа в 2022 году выросла более чем вдвое. Вместе с этим увеличен штат сотрудников и заработная плата. Глава Минпрома РФ уверен, что задача по гособоронзаказу на Дону будет выполнена.
На какой срок донские оборонные предприятия обеспечены заказами, не уточняется. Также нет информации, ожидается ли создание новых рабочих мест и привлечение различных специалистов в случае роста заказов ОПК.
История вопроса
ВПК — совокупность организаций и предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Специфика ВПК проявляется в монополии заказчика, особенных требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, ее высокой наукоёмкости и технологичности; в необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического сырья и материалов; в сложностях выхода предприятий военно-промышленного комплекса на внешние рынки вооружений и так далее.
Рывок в развитии российского ВПК состоялся в 2011 году с развитием трех основных направлений: выполнение гособоронзаказа, (ГОЗ) модернизацию оборонной отрасли, создание необходимой законодательной базы.
Роль ВПК во внешнеэкономической политике государства весьма значительна. На долю оборонные предприятий приходится до трети экспорта машин и оборудования, предприятий.