Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ростовской области перешли на усиленный режим работы. Их производство с начала 2022 года выросло почти на треть. Об этом 21 ноября сообщил донской губернатор Василий Голубев прибывшему в Ростовскую область заместителю председателя правительства РФ — министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

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Мантуров посетил производственные площадки трёх предприятий ОПК в Ростовской области. На одном из них производственная программа в 2022 году выросла более чем вдвое. Вместе с этим увеличены штат сотрудников и заработная плата. Глава Минпрома РФ уверен, что задача по гособоронзаказу на Дону будет выполнена.

На какой срок донские оборонные предприятия обеспечены заказами, не уточняется. Также нет информации, ожидается ли создание новых рабочих мест и привлечение различных специалистов в случае роста числа заказов ОПК.