Делягин раскритиковал правительство РФ за «кусочно-разрывное» развитие экономики

Москва, , 18:41 — REGNUM Российская система образования убивает у людей трудовую мотивацию как таковую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин (СРЗП).

Михаил Делягин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас развивается много производств. И правительство обеспечивает их развитие. Но это развитие кусочно-разрывное — по отдельным направлениям. Этого недостаточно для вытягивания страны в целом, — сказал Делягин. — С другой стороны, у нас есть две болезненных тенденции. Первое: у нас нет специалистов. Если пять лет назад острейшая нехватка сварщиков ощущалась только в Западной Сибири, то сейчас острейшая нехватка сварщиков ощущается повсеместно. Но поскольку система подготовки сварщиков уничтожена, оптимизирована (так же, как и здравоохранение), то даже те люди, которые хотят стать сварщиками, не могут ими стать, так как им негде учиться. Это касается очень широкого круга специалистов. При этом большинству рабочих специальностей платят гроши. Инженеров ищут на работу с окладом в 30-40 тысяч рублей. В этой ситуации перебиваться случайными заработками рентабельнее, чем идти работать на производство. Ответственности меньше, усилий меньше, а доходы такие же или, может быть, даже повыше».

Вторая тенденция, о которой рассказал Делягин, состоит в том, что российская система образования убивает у людей трудовую мотивацию как таковую.

«Даже у тех людей, которые могли бы пойти учиться и прекрасно устроиться в жизни, напрочь отбита трудовая мотивация. Они считают, что им все должно прийти само, так как они будто бы лучше всех. Еще одна проблема — гастарбайтеры, которые располагают очень влиятельным лобби. И это лобби в значительной степени управляет Россией, — сказал экономист. — Таким образом, можно предположить, что катастрофического всплеска безработицы в России в начале 2023 года ждать не стоит. Но если вы будете за пределами МКАД рассказывать, что у нас безработица такая, как рассказывает Росстат, то с вами обойдутся даже хуже, чем если вы будете рассказывать про официальный уровень инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил о том, что Россию пытаются окончательно укрепить в роли сырьевого придатка и Запада, и Востока.