Неизвестные разбили окна и разрисовали стены здания музея в Охриде на юго-западе Македонии

Скопье, , 18:34 — REGNUM Группа неизвестных совершила нападение на крупнейший в Северной Македонии болгарский культурный центр «Царь Борис III», находящийся в городе Охриде на юго-западе страны. Об этом 21 ноября сообщает болгарская информационная служба News. bg.

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По предварительным данным, инцидент произошел сегодня в 2:00 по местному времени (00:00 мск.). Вандалы забросали камнями здание Охридского исторического музея, где расположены структуры представительства Болгарии, разбив окна и повредив двери, а также нанесли надписи оскорбительного содержания на его фасаде.

Напомним, ранее «Царь Борис III» дважды подвергался нападению местных националистов.

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