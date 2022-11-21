Москва, 21 ноября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В России реальный вектор государственных усилий, как и прежде, направлен на поощрение финансовых спекуляций и на подавление обрабатывающей промышленности и развития технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин (СРЗП).

duma.gov.ru Михаил Делягин

«Завтра (22 ноября. — Прим. ИА REGNUM) во втором чтении Госдума примет бюджет с непринципиальными поправками, который практически исключает возможность успешного прорывного развития, — сказал Делягин. — То есть это бюджет, который жестко фиксирует российскую экономику на тех же самых рельсах национального предательства, по которым она катилась последние 35 лет — налоговая нагрузка направлена на разрушение национальной экономики, на подавление переработки и для стимулирования экспорта сырья, чтобы Россия была увековечена в своем положении сырьевого придатка не только Запада, но и Востока с Югом. И реальный вектор государственных усилий, как и прежде, направлен на поощрение финансовых спекуляций и на подавление обрабатывающей промышленности и развития технологий».

Он подчеркнул, что выделение отдельных денег и проектов на отдельные сегменты обрабатывающей промышленности общей тенденции не меняет.

«При этом понятно, что одуматься нынешняя бюрократическая система уже не успеет. По крайней мере так, чтобы повлиять на ситуацию в первой половине 2023 года. Поэтому мы будем наблюдать пролонгацию текущей политики, текущей ситуации, и я не жду каких бы то ни было качественных сломов», — подытожил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в российской экономике наблюдаются тревожные признаки грядущего резкого ухудшения ситуации.