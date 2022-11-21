Глава Северодвинска решил сменить место работы

Северодвинск, Архангельская область, , 18:25 — REGNUM Мэр Северодвинска Игорь Скубенко решил покинуть свой пост. Об этом он объявил на своей странице «Вконтакте».

Игорь Скубенко Severodvinsk.info

«Я перехожу на другую ответственную работу, в правительство Архангельской области. Это не спонтанное решение, всё обсуждалось заранее и очень подробно с руководством нашего региона», — сообщил чиновник.

Подводя итоги своей работы на посту градоначальника, он признался, что «работать было непросто» и что «пришлось пережить несколько переломных событий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Игорь Скубенко стал мэром Северодвинска в 2017 году. Его деятельность не раз подвергалась критике горожан. В 2018 году жители Северодвинска дали решительный отпор строительству экотехнопарка, проект которого поддержала местная администрация. В 2019 году градоначальник добился увеличения своей зарплаты на 28%, в то время, как остальным бюджетникам ее размер был проиндексирован на стандартные 4%. В 2020 году в городе возник протест против строительства жилого квартала, согласованного местной властью.

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