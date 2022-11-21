Сборная Ирана отказалась петь гимн страны перед матчем первого тура ЧМ-2022 в Катаре

Доха, , 18:30 — REGNUM Иранские футболисты отказалась петь гимн страны перед матчем ЧМ-2022 в Катаре, сообщает 21 ноября «Футбол России». Болельщики были недовольны.

Флаг сборной Ирана Дарья Драй © ИА REGNUM

Этот отказ связан с несогласием спортсменов с внутренней политикой Тегерана. Перед игрой с английской командой иранцы не стали поддерживать своими голосами гимн, который прозвучал на стадионе «Халифа».

Иранцы, как отмечается, поддержали отказом петь гимн своей страны протесты, проходящие в Иране с середины сентября. В ответ на протесты иранские власти с 19 сентября ввели в стране ограничения на интернет.

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