Чебоксары, 21 ноября 2022, 18:18 — REGNUM Ни одна страна не застрахована от «переоценки исторических личностей», но снос памятников в честь классиков мирового уровня на территории б. УССР — «явный признак духовного падения общества». Киевский режим «лишает свой народ не памятников, а будущего», на очереди — предание забвению собственных классиков, чьё творчество не вписывается в нацистские рамки. Об этом ИА REGNUM заявил председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, комментируя демонтаж памятника русскому поэту Александру Пушкину в Кременчуге.
Спикер чувашского парламента отметил, что в тех или иных странах порой происходит переоценка роли и вклада исторических личностей, но когда она переходит в «войну памятников», то это «не просто кощунство».
Спикер вспомнил недавний случай вандализма националистов на территории б. УССР, который привёл в шок жителей Чувашии.
По мнению Леонида Черкесова, таким образом киевский режим «лишает свой народ не памятников, а будущего»:
Напомним, что в октябре в селе Старогородка Черниговской области были снесены и закопаны гранитная стела-памятник и дубовый столб, стоявшие на месте трагической гибели и первого захоронения классика чувашской литературы Михаила Сеспеля (1899 −1922). Поэт ныне покоится в городе Остёр Черниговской области, где перезахоронен в 1954 году.
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Как сообщало ИА REGNUM, последние месяцы на территории б. УССР и странах Прибалтики рьяно взялись за снос памятников, посвящённых русским поэтам и писателям. Также скульптурные композиции подвергаются вандализму. В ноябре, к примеру, в Кременчуге демонтировали памятник Александру Пушкину, в Риге облили краской бюст Пушкину, в Одессе демонтировали бюст Максима Горького.
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