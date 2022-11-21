Чебоксары, 21 ноября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Ни одна страна не застрахована от «переоценки исторических личностей», но снос памятников в честь классиков мирового уровня на территории б. УССР — «явный признак духовного падения общества». Киевский режим «лишает свой народ не памятников, а будущего», на очереди — предание забвению собственных классиков, чьё творчество не вписывается в нацистские рамки. Об этом ИА REGNUM заявил председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, комментируя демонтаж памятника русскому поэту Александру Пушкину в Кременчуге.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Пушкин

Спикер чувашского парламента отметил, что в тех или иных странах порой происходит переоценка роли и вклада исторических личностей, но когда она переходит в «войну памятников», то это «не просто кощунство».

«Да, переоценка исторических личностей иногда происходит. От этого не застраховано никакое государство, никакое общество. Но в этом случае речь идёт скорее о политических деятелях. Наша страна тоже пережила такую эпоху, когда разоблачили культ личности Сталина — кровавого диктатора и тирана. Когда начинается война с памятниками общепризнанных классиков мирового уровня, — это, мягко говоря, показатель нездоровой обстановки в стране. Сносить памятник Пушкину — это не просто кощунство, а явный признак духовного падения общества», — говорит председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.

Спикер вспомнил недавний случай вандализма националистов на территории б. УССР, который привёл в шок жителей Чувашии.

«В октябре они снесли и закопали памятник, посвящённый основоположнику чувашской поэзии Михаилу Сеспелю. Наш классик умер ровно 100 лет назад в Черниговской области, где проходил лечение. Там же его похоронили. В этом месте активистами из Чувашии при поддержке местных властей был установлен памятник. Теперь его сравняли с землёй».

По мнению Леонида Черкесова, таким образом киевский режим «лишает свой народ не памятников, а будущего»:

«Если они и дальше продолжат это зверство, то вскоре дойдёт очередь не только до чувашских и русских поэтов, но и собственных классиков, которые не вписываются в их нацистские рамки».

Напомним, что в октябре в селе Старогородка Черниговской области были снесены и закопаны гранитная стела-памятник и дубовый столб, стоявшие на месте трагической гибели и первого захоронения классика чувашской литературы Михаила Сеспеля (1899 −1922). Поэт ныне покоится в городе Остёр Черниговской области, где перезахоронен в 1954 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, последние месяцы на территории б. УССР и странах Прибалтики рьяно взялись за снос памятников, посвящённых русским поэтам и писателям. Также скульптурные композиции подвергаются вандализму. В ноябре, к примеру, в Кременчуге демонтировали памятник Александру Пушкину, в Риге облили краской бюст Пушкину, в Одессе демонтировали бюст Максима Горького.