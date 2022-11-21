В Ленобласти объяснили причину отсутствия газа в жилых домах после ЧП на газопроводе

Всеволожск, Ленинградская область, , 18:19 — REGNUM Самовольная установка газового оборудования в жилых домах Всеволожского района Ленинградской области мешает вернуть в полном объеме газ потребителям, отключенным после аварийной разгерметизации газопровода. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявили 21 ноября в пресс-службе районной администрации.

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Напомним, днем 19 ноября на газопроводе вблизи города Всеволожск вследствие разгерметизации трубы произошёл выброс газа и возгорание. Поврежденный участок был оперативно отключен, открытое горение на месте аварии ликвидировано, пострадавших не было. Восстановлением газоснабжение в районе аварийные бригады занимаются третьи сутки. К полудню 21 ноября газ вернулся в 58 771 квартир и частных жилых домов (95% от числа отключенных из-за аварии).

Оставшиеся дома и квартиры, которые пока не получили газ, это те, в которых при осмотре в целях пуска газа специалисты обнаружили факт выполнения собственниками и нанимателями работ по переустройству — установке газовых котлов и колонок.

«Изначально конструкцией домов не были предусмотрены дымоходы для удаления продуктов горения газа. Работа такого оборудования может привести к скоплению угарного газа в жилых помещениях МКД и несёт угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в многоквартирном доме», — пояснили в пресс-службе администрации Всеволожского района, добавив, что пуск газа в таких домах невозможен до момента демонтажа оборудования, установки заглушек и их опломбирования.

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