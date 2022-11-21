Сыктывкар, 21 ноября 2022, 18:02 — REGNUM В Усть-Вымском районе Коми на ферме произошел пожар, в результате которого погибли 72 коровы. Об этом сообщает правительство республики.
ЧП произошло 21 ноября около 5 часов утра. Площадь пожара составила 58 квадратных метров. Здание самой фермы пострадало частично.
«Угарный дым из бытового помещения попал в здание фермы, в результате чего от удушья погибли 72 коровы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Власти республики заявили, что ферма получит финансовую поддержку для восстановления производства.
Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы сгорел цветочный склад, погибли семь человек.
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