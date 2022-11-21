Сыктывкар, 21 ноября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Усть-Вымском районе Коми на ферме произошел пожар, в результате которого погибли 72 коровы. Об этом сообщает правительство республики.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Корова

ЧП произошло 21 ноября около 5 часов утра. Площадь пожара составила 58 квадратных метров. Здание самой фермы пострадало частично.

«Угарный дым из бытового помещения попал в здание фермы, в результате чего от удушья погибли 72 коровы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Власти республики заявили, что ферма получит финансовую поддержку для восстановления производства.

«Надо оперативно выделить средства, предусмотренные на ликвидацию последствий. В первую очередь провести утилизацию погибшего поголовья скота. Также по поручению главы республики Владимира Уйбы прошу оказать максимальное содействие в восстановлении фермы, чтобы сохранить рабочие места и производство», — цитирует ведомство заместителя главы республики Эльмиру Ахмееву .

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