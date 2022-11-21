Финские инвесторы ТЦ «Охта Молл» в Петербурге продали свои активы и уходят из РФ

Хельсинки, , 18:10 — REGNUM Финская компания SRV продала свои активы в торговом центре «Охта Молл» в Санкт-Петербурге, чтобы покинуть российский рынок, сообщили 21 ноября в пресс-службе компании.

Молл Ben Schumin

Как пояснили в SRV, решение уйти из РФ компания приняла после начала специальной военной операции России на территории бывшей УССР. Покупателем активов стала кипрская инвестиционная компания Geomare Investments Limited.

«SRV напрямую владеет 45% торгового центра «Охта Молл», открытого в 2016 году, и косвенно около 27%. Доля SRV в продажной цене торгового центра составляет около 4,3 млн евро. Продажа не влияет на операционную прибыль SRV», — отметили в компании.

Добавим, что помимо ТЦ «Охта Молл» в Красногвардейском районе Петербурга у SRV есть доли в ТРК «Жемчужная плаза» в Петербурге и 4Daily в подмосковных Мытищах. Компания также управляет торговым комплексом «Соломбала молл» в Архангельске и офисом Eightedges в Санкт-Петербурге.