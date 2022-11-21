Таможенное управление Болгарии изъяло на границе с Турцией более миллиона евро

София, , 17:55 — REGNUM Сотрудники таможенного управления Болгарии изъяли в районе контрольно-пропускного пункта «Лесово» на болгарско-турецкой границе незадекларированную валюту в сумме более миллиона евро. Об этом 21 ноября сообщает софийский информационный портал News. bg.

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Согласно официальной информации, денежные средства были обнаружены в потайном отсеке грузового автомобиля, следовавшего из Нидерландов в Турцию. Водитель грузовика не смог объяснить происхождения денег. Ведется следствие.

Напомним, ранее власти Болгарии объявили об усилении борьбы с контрабандой и нелегальной иммиграцией.

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