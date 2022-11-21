Скопинский район, Рязанская область, , 17:54 — REGNUM Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя Скопинского района Рязанской области, похитившего несовершеннолетнего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе СУ СК по региону.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

В феврале 2021 года мужчина из мести своей знакомой похитил её 17-летнего сына. Поводом для этого стало то, что женщина ранее обратилась в правоохранительные органы, заявив об угрозе убийства подростку злоумышленником.

Обвиняемый угнал автомобиль, наставил на школьника пистолет, похожий на ПМ и пригодный для стрельбы светозвуковыми патронами, заставил подростка сесть в машину и вывез его в безлюдное место. Там злоумышленник вынудил похищенного встать на колени, запугивал его выстрелами и заставил извиниться за действия матери. После этого он отпустил школьника.

Приговором суда рязанцу назначено наказание в виде шести лет четырёх месяцев лишения свободы.