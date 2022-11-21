Беглову предложили открыть в доме на Кожевенной линии Дворец бракосочетания

Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Михаил Романов предложил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову использовать старинный особняк Брусницыных на Кожевенной линии Василеостровского района под еще один Дворец бракосочетания. Об этой инициативе 21 ноября сообщили в региональном отделении партии в Петербурге.

Особняк Брусницыных. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты» Сервис «Яндекс. Карты»

Обращение с предложением по размещению в особняке дворца бракосочетания депутат направил Беглову. По мнению Романова, если здание передадут в собственность города, это даст возможность сохранить его и приспособить для использования в интересах петербуржцев.

«Считаю, что передача Министерством культуры Российской Федерации уникального комплекса городу станет исключительно верным решением. Это единственный шанс сохранить такой значимый объект культурного наследия федерального значения. Там можно расположить третий городской Дворец бракосочетаний: по убранству и архитектуре он очень подходит для этого назначения», — заявил Михаил Романов.

Ранее градозащитники Петербурга попросили проверить состояние особняка. По результатам контрольных мероприятий комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) направил иск к управляющей компании — филиалу ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». КГИОП требовал вернуть объект в нормальное состояние в течение четырёх лет.

В апреле 2022 года в доме произошёл пожар. Прокуратура заключила, что особняк находится в ненадлежащем состоянии, и передача здания городу поможет его восстановить.

Отметим, что сейчас в Петербурге действует два Дворца бракосочетания: на Английской набережной и на Фурштатской улице. До начала 2000-х годов был и третий дворец, на Петровской набережной, но потом это здание было передано федеральным органам власти.

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