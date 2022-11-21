Жительница Коми собрала гуманитарную помощь мобилизованным, коробку получил ее сын

Сыктывкар, , 17:51 — REGNUM Мобилизованный боец из Коми случайно получил посылку с гуманитарной помощью, собранную его матерью. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба правительства республики.

Гуманитарная помощь Денис Абрамов © ИА REGNUM

По данным ведомства, мать военнослужащего, проживающая в нашей республике, помогает солдатам в сборе самого необходимого. Раз в две недели волонтёры из Коми присылают волонтёрам из Шебекино собранную для военных помощь. Коробки подписаны — кем собраны и в каком городе.

«Коробки подписаны — кем собраны и в каком городе. Неделю назад к волонтёрам из Шебекино обратился солдат. Он попросил привезти термобельё, зимние штаны и куртки, носки и сапоги. Всё собрали и передали, добавив к гуманитарной помощи коробки из Коми. Этот солдат оказался родом из нашей республики, а к нему случайно попала коробка с гуманитарной помощью, собранная его же мамой», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Сыктывкарский пивзавод отправил в зону спецоперации гуманитарный груз.

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