Путин на открытии тюменского центра отметил важность селекционной работы в птицеводстве

Москва, , 17:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе первым птицеводческим площадкам племенного центра по производству индейки в Тюменской области. Об этом сообщается на kremlin.ru.

Площадки центра по племенной репродукции индейки в Исетском районе Тюменской области. Информационный центр правительства Тюменской области

Племенной репродуктор индейки в Исетском районе Тюменской области обеспечит 20% потребности российских производителей в инкубационном яйце. Здесь планируется производительность в 12 млн штук яиц в год. На предприятие завезут 138 000 голов родительского стада индейки. Инкубационное яйцо будет получено во II квартале 2023 года. Выход на проектную мощность запланирован в IV квартале 2023 года. В правительстве Тюменской области сообщают, что в центре будет создано более 200 новых рабочих мест.

Владимир Путин поблагодарил всех, кто принял участие в реализации такого масштабного проекта, и пожелал дальнейших успехов в реализации задуманного.

«Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию — инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы. Такие проекты значимы и призваны значительно укрепить нашу продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции», — отметил глава государства.

Президент России подчеркнул важность создания собственного селекционно-генетического резерва и в животноводстве и в птицеводстве в условиях санкционного давления и глобальных продовольственных вызовов, отметив, что это вопрос технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания.