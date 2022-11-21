Выбросившим из траншеи гранаты ВСУ российским бойцом оказался житель Донецка Рустам Худайнуров

Донецк, , 17:48 — REGNUM Житель Донецка Рустам Худайнуров — это боец, который выбросил из траншеи несколько упавших в неё с беспилотника гранат ВСУ. На опубликованном 21 ноября видео он рассказал о той ситуации, когда на него были сброшены гранаты, но он смог их отбросить.

Z (знаки ВС РФ на Украине) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он рассказал, что на него с беспилотника ВСУ было сброшено «штук восемь» гранат.

Рустам Худайнуров «Из них, из этих восьми, штуки три рядом каждый раз взрывались, и штуки четыре сбрасывал на меня. Я брал их и откидывал. А граната вот эта, когда крайний раз, уже почти возле ствола упала. Я взял откидываю, а она возле ног взорвалась».

Он понял, что если вражеский БПЛА снова прилетит, то «опять будет гранатами закидывать». «Поднялся и пошёл к своим, еле дошёл», — рассказал военный.

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