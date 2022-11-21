Донецк, 21 ноября 2022, 17:48 — REGNUM Житель Донецка Рустам Худайнуров — это боец, который выбросил из траншеи несколько упавших в неё с беспилотника гранат ВСУ. На опубликованном 21 ноября видео он рассказал о той ситуации, когда на него были сброшены гранаты, но он смог их отбросить.
Он рассказал, что на него с беспилотника ВСУ было сброшено «штук восемь» гранат.
Он понял, что если вражеский БПЛА снова прилетит, то «опять будет гранатами закидывать». «Поднялся и пошёл к своим, еле дошёл», — рассказал военный.
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