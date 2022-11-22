Ярославль, 22 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы приняли в первом чтении бюджет на 2023 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

yarduma.ru Ярославская областная дума

Доходы запланированы в сумме 98,4 млрд рублей, что на 13% выше, чем в 2022-м. Расходы областного бюджета планируются в размере 100,5 млрд рублей. В правительстве региона говорят, что бюджет «полностью сбалансирован» — разницу между доходами и расходами компенсирует инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 2,1 млрд рублей.

Традиционно большая часть расходов (свыше 60%) направлена на социальную сферу. На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы будет направлено 813,5 млн рублей.

Около миллиарда рублей запланированы на проекты регионального правительства. Часть из них была начата в 2022 году («Наши дворы», «Архитектурная подсветка фасадов зданий» и ряд других), а часть будет реализована впервые. В частности, власти намерены заняться асфальтированием территорий социальных объектов и установкой защитных ограждений на региональных дорогах.

Вырастут расходы бюджета на дороги. На эти цели предусмотрено 12,9 млрд рублей (8,5 млрд по плану в 2022-м). Планируется привести в нормативное состояние 220 километров дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, более 100 километров местных дорог, 300 погонных метров мостовых сооружений.

На реализацию национальных проектов в следующем году будет направлено 12,5 млрд рублей (13,5 млрд в 2022-м). На «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 7,3 млрд рублей, на «Здравоохранение» — 2,1 млрд рублей, на «Образование» — 1,5 млрд рублей, на «Демографию» — 0,9 млрд рублей.

6,3 млрд рублей заложено на адресную инвестиционную программу. За счёт неё построят корпус областной детской больницы в Ярославле и взрослую поликлинику в деревне Красный Бор Ярославского района.

«Также предусмотрено строительство четырех новых школ: в Ярославле (на Московском проспекте и на улице Большой Федоровской), в поселке Заволжье Ярославского района и Угличе, волейбольного центра, учреждения культуры в Данилове, детского сада в Ярославле и других объектов», — сказал директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов.

Бюджет принят в первом чтении, поправки от депутатов и правительства области будут вноситься до 1 декабря.