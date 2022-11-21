Белгород, 21 ноября 2022, 17:43 — REGNUM Из-за обстрелов и излишней влажности почвы сельхозпроизводители Белгородской области потеряли часть урожая 2022 года. Об этом на пресс-конференции 21 ноября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По данным властей, урожайность зерновых составила 57 центнеров с гектара. Это почти на 10 ц/га больше, чем в 2021 году. При этом фермеры столкнулись с объективными непредвиденными ситуациями.
Под озимые культуры 2022 года в Белгородской области планируют засеять 450,8 тысячи га земель.