Ущерб Белгородской области от обстрелов и излишней влажность почвы оценили в 5 млрд рублей

Белгород, , 17:43 — REGNUM Из-за обстрелов и излишней влажности почвы сельхозпроизводители Белгородской области потеряли часть урожая 2022 года. Об этом на пресс-конференции 21 ноября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Соя Светлана Шаповалова

По данным властей, урожайность зерновых составила 57 центнеров с гектара. Это почти на 10 ц/га больше, чем в 2021 году. При этом фермеры столкнулись с объективными непредвиденными ситуациями.

«Часть урожая, я в первую очередь говорю о сое, мы потеряли. Плюс весной и осенью из-за обстрелов не всё удалось убрать. Сказать, что ущерб большой — я этого сказать не могу. Но дальнейшие риски большие. Мы посчитали, излишняя влажность — ущерб около четырёх миллиардов рублей. По проблемам, которые принесла невозможность заниматься земледелием, — около одного миллиарда рублей», — уточнил глава региона.

Под озимые культуры 2022 года в Белгородской области планируют засеять 450,8 тысячи га земель.