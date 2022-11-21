Ульяновск, 21 ноября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Житель Ульяновской области получил девять лет колонии-поселения за гибель в ДТП двух младенцев. Суд вынес обвинительный приговор 21 ноября, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 29 июля 2022 года федеральной трассе М-5 «Урал». По данным правоохранителей, 63-летний ульяновец сел за руль Renault Kaptur в состоянии алкогольного опьянения и при повороте на «встречке» допустил столкновение с машиной марки ВАЗ-21 213.

В результате аварии травмы получили водитель «Жигулей» и двое младенцев, находившиеся в салоне. В прокуратуре отмечают, что один из младенцев погиб на месте происшествия, второй скончался в больнице.

21 ноября Ульяновский районный суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»). Приговором суда ему назначено девять лет колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и девять месяцев.

Напомним, что в октябре в Ульяновской области произошла авария с участием автобуса, в котором пострадали шесть человек, включая детей.

Читайте также: Шесть человек пострадали в ДТП с участием в автобуса в Ульяновской области

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2022 года в Старомайнском районе Ульяновской области произошла авария с участием пяти транспортных средств. В ДТП один человек погиб, четверо госпитализированы.

Подробнее: Пять человек пострадали в массовом ДТП в Ульяновской области