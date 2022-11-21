Два крупнейших железнодорожных профсоюза США объявят результаты голосования по новому контракту

Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Два крупнейших железнодорожных профсоюза США, отстаивающее права проводников и инженеров, 21 ноября намерены объявить результаты голосования по поводу новых условий договора на фоне растущих опасений о том, что новая забастовка нанесет значительный ущерб экономике США и перевозкам продовольствия и топлива, сообщает Reuters.

Железная дорога Mike Warot

Братство машинистов локомотивов и железнодорожников (BLET) и транспортное подразделение международной ассоциации работников листового металла, авиации, железных дорог и транспорта (SMART-TD) планируют сообщить результаты голосования.

Ранее семь из 12 профсоюзов, участвующих в переговорах с правительством США, одобрили новые рабочие условия. Еще три проголосовали против, но согласились отложить забастовку по крайней мере до 4 декабря.

Промышленные группы предупреждают, что забастовка может нарушить цепочки поставок, повысить цены на продукты питания и сделать невозможным пополнение запасов на полках магазинов и работу заводов. Торговая палата США назвала это «национальной экономической катастрофой». Американский институт нефти также предупредил о «катастрофических» сбоях в работе железнодорожной сети, если не будет достигнуто соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовка железнодорожников может стоить экономике США более $2 млрд в сутки, как следует из отчета ассоциации американских железных дорог. Стороны почти исчерпали возможности урегулирования трудовых споров, предусмотренные Законом о железнодорожном труде 1927 года.

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