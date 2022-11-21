Вашингтон, 21 ноября 2022, 18:31 — REGNUM Исследователи Арктики вынуждены модифицировать проекты на фоне геополитической напряженности в отношениях с Россией. Арктическая научная деятельность действительно важна для формирования климатической политики. Ранее тоже существовали трудности с работой в России и получением данных, теперь ситуация ухудшилась. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает Science Business.
Учёные Арктики изо всех сил пытаются модифицировать проекты, в которых участвовали российские исследователи. Тяжёлая геополитическая ситуация ставит вопрос о том, насколько неучастие России как ключевого игрока в регионе может повлиять на текущий объём научных знаний об Арктике.
«Наши исследования в Арктике в целом продолжаются, но без участия российских ученых», — сказала Кристин Барнард, исполнительный директор ArcticNet.
Данная ситуация повлияла на различные виды научных исследований, выразила обеспокоенность Марисоль Мэддокс, старший арктический аналитик полярного института международного научного центра Вудро ВильсонаНежелательная организация на территории Российской Федерации организация на территории РФ (организация, признанная в РФ нежелательной) в Вашингтоне. Одним из примеров является мониторинг популяции белых медведей в Чукотском море.
«Исследователи, которые следят за этой популяцией, — канадцы и американцы. Им нужен доступ в Россию, чтобы иметь возможность проводить свои исследования, а это больше невозможно», — добавила Мэддокс.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что доктор политических наук, профессор кафедры теории международных отношений СПбГУ Александр Сергунин в ходе международной научной конференции «Арктика: история и современность» в Санкт-Петербурге заявил, что в рамках международных арктических организаций западные страны бойкотируют Россию, хотя на индивидуальном уровне такое сотрудничество продолжается.
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