Вашингтон, 21 ноября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Исследователи Арктики вынуждены модифицировать проекты на фоне геополитической напряженности в отношениях с Россией. Арктическая научная деятельность действительно важна для формирования климатической политики. Ранее тоже существовали трудности с работой в России и получением данных, теперь ситуация ухудшилась. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает Science Business.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Учёные Арктики изо всех сил пытаются модифицировать проекты, в которых участвовали российские исследователи. Тяжёлая геополитическая ситуация ставит вопрос о том, насколько неучастие России как ключевого игрока в регионе может повлиять на текущий объём научных знаний об Арктике.

«Наши исследования в Арктике в целом продолжаются, но без участия российских ученых», — сказала Кристин Барнард, исполнительный директор ArcticNet.

Данная ситуация повлияла на различные виды научных исследований, выразила обеспокоенность Марисоль Мэддокс, старший арктический аналитик полярного института (организация, признанная в РФ нежелательной) в Вашингтоне. Одним из примеров является мониторинг популяции белых медведей в Чукотском море.

«Исследователи, которые следят за этой популяцией, — канадцы и американцы. Им нужен доступ в Россию, чтобы иметь возможность проводить свои исследования, а это больше невозможно», — добавила Мэддокс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доктор политических наук, профессор кафедры теории международных отношений СПбГУ Александр Сергунин в ходе международной научной конференции «Арктика: история и современность» в Санкт-Петербурге заявил, что в рамках международных арктических организаций западные страны бойкотируют Россию, хотя на индивидуальном уровне такое сотрудничество продолжается.

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