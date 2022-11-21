Дефицит долларов позволил банкам Киргизии увеличить прибыль в 6 раз

Бишкек, , 17:31 — REGNUM За девять месяцев 2022 года чистая прибыль работающих на территории Киргизии коммерческих банков достигла 17 млрд 175 млн сомов (более 12 млрд 335 млн рублей). Такие данные приводит национальный банк республики.

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Финансовый регулятор отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года прибыль банков увеличилась более чем в 5,9 раза.

При этом доходы от кредитной деятельности банков выросли на 26,1%, а операционные доходы, большая часть которых приходится на операции по обмену иностранной валюты — почти в 5,2 раза.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на территории Киргизии работают 22 коммерческих банка.

Отметим, что со второго квартала 2022 года в Киргизии сформировался повышенный спрос на наличную иностранную валюту. Причиной тому послужили ограничения на её вывоз сначала из России, а затем из Казахстана.

Нехватка наличных долларов в Киргизии, возникший из-за прекращения поставок центральными банками США и Европейского союза долларовых купюр и банкнот евро в Россию, создал крайне выгодные условия для коммерческих банков и обменных бюро в Киргизии.

При этом уже несколько месяцев банки и обменки в Киргизии отказываются продавать или же продают не более $100 в одни руки, ссылаясь на острую нехватку наличных долларов и евро.