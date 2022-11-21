Лондон, 21 ноября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Британский аэропорт Хитроу следующим летом не будет ограничивать количество пассажиров на фоне того, как авиакомпании все больше беспокоятся о низком спросе по мере ухудшения экономических перспектив, сообщает 21 ноября Reuters со ссылкой на генерального директора аэропорта Джона Холланда-Кейя.

(сс) rawpixel В аэропорту

«Авиакомпании обеспокоены характером спроса», — указал Холланд-Кейе в кулуарах отраслевой конференции.

Ожидается, что следующим летом Хитроу не будет ограничивать количество пассажиров, как он делал этим летом, когда рост числа туристов превзошел ожидания, спровоцировав очереди и задержки.

«Мы работаем исходя из того, что следующим летом у нас не будет ограничений», — добавил он.

Ранее Хитроу предупредил о потенциальном спаде спроса на путешествия грядущей зимой в связи с ухудшением экономических перспектив, влиянием новой волны COVID-19 и обострением киевского конфликта.