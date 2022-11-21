Четверо юных героев из Липецкой области получили награды

Липецк, , 17:24 — REGNUM Награды детям-героям вручили в Липецкой области. Об этом сообщил 21 ноября в тг-канале губернатор Игорь Артамонов.

В Липецке наградили детей-героев Пресс-служба администрации Липецкой области

«Такие юные и такие смелые. В Липецкой области есть дети-герои, которые не проходят мимо чужой беды, не остаются безразличными и равнодушными. Сегодня вместе с сенатором Оксаной Хлякиной вручили им памятные медали Совета Федерации России «За проявленное мужество», — написал Артамонов.

Награды получили восьмилетний Даниил Ч. из Усмани, 12-летний Дмитрий К. из Задонска, 13-летняя Мария Р. и 15-летний Артём С. из Липецка. Все эти дети проявили мужество в нестандартной ситуации, благодаря чему оказались спасены человеческие жизни.

Даниил, которому всего восемь лет, увидев, как под лёд провалился ребёнок, не растерялся и позвал взрослых. Мальчика удалось спасти. Дмитрий помог пожарным. Они боролись с огнём и не заметили, как их машина загорелась. Мальчик сам сел за руль и отвёл машину от жилых построек Мария и Артём вызвали скорую, когда увидели, как из окна пятого этажа выпал ребёнок, а пока ждали медиков, оказали малышу первую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже наградили семилетнего мальчика, который спас на пожаре родителей и десять братьев и сестёр.