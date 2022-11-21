Челябинск, 21 ноября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Челябинской области с 25 по 27 ноября состоится форум казаков «Казачий курень». На базе отдыха «Золотой пляж» в районе озера Тургояк соберутся 110 казаков и кадет казачьих обществ и иных казачьих организаций Челябинской области Оренбургского войскового казачьего общества, говорится в паблике Хуторского казачьего общества «Южный», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В программе Форума запланированы тренинги и семинары, а также практические занятия, панельные дискуссии и культурная программа. Среди обсуждаемых направлений значатся социальное проектирование и меры господдержки для казаков, добровольчество в СВО, правовое просвещение и правовая помощь для казаков, а также тиражирование современных и традиционных форм работы с казачеством и информационное освещение деятельности казачьих обществ и казачьих общественных организаций региона.

Форум пройдёт в рамках работы ресурсного центра «Казачий Курень», который является базовой площадкой для членов казачьих обществ Челябинской области. Проект реализуется при поддержке Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области». Более подробная информация размещена в паблике Хуторского казачьего общества «Южный » в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, Хуторское казачье общество (ХКО) Советского района Челябинска «Южный» было создано в 2011 году. Оно занимается патриотическим воспитанием молодёжи, ведет поисковую деятельность, увековечивая память погибших в Великой Отечественной и Гражданской войнах, а также оказывает правоохранительным органам помощь в охране общественного порядка.