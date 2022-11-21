В штате Нью-Йорк введен режис ЧС из-за «исторического» снегопада
Байден ввел режим ЧС в штате Нью-Йорк для помощи в борьбе со снегопадом
Вашингтон,
21 ноября 2022, 17:20 — REGNUM Президент США Джо Байден 21 ноября в связи с сильным снегопадом и метелью ввел режим чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке, распорядившись выделить на помощь по ликвидации последствий бури федеральные средства, сообщает NBC.
Отметим, что Байден тем самым уполномочил министерство внутренней безопасности и агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) предпринять все необходимые усилия по оказанию помощи жителям.
Ранее губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что в 2022 году штат накрыл «исторический» снегопад, для помощи в борьбе с которым были задействованы силы Национальной гвардии.
При этом в некоторых частях штата на прошлой неделе высота снега достигала 1,8 и 2 м и был установлен рекорд по объему осадков, выпаливших за 24 часа.
История вопроса
Сильные снегопады могут вызывать такие последствия, как паралич транспорта, повреждения деревьев и линий электропередач, крыш зданий. В горных районах интенсивные снегопады повышают опасность схода лавин, при которых иногда гибнут люди. Выпадение снега в теплое время года или в районах, для которых сильные снегопады нехарактерны, может нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.
Метель, - это снегопад с сильным ветром. Иногда очень сильный ветер может вызвать метель и без снегопада, поднимая уже выпавший снег. Метель приводит к ухудшению видимости и заносит дороги, что приводит к нарушению работы транспорта. Во время метели люди могут заблудиться и погибнуть. В транспортных средствах, обездвиженных метелью, люди могут надолго застрять, и при этом они рискуют замёрзнуть.
Снежная буря – это метель при скорости ветра более 15 метров в секунду. Иногда при снежней буре скорость ветра достигает 90 метров в секунду. Снежная буря может разрушать постройки, валить деревья и приводить к человеческим жертвам также как и обычная буря. При этом её негативный эффект усиливается низкой температурой и снежными наносами.