Байден ввел режим ЧС в штате Нью-Йорк для помощи в борьбе со снегопадом

Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Президент США Джо Байден 21 ноября в связи с сильным снегопадом и метелью ввел режим чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке, распорядившись выделить на помощь по ликвидации последствий бури федеральные средства, сообщает NBC.

Снегопад Pixabay.com

Отметим, что Байден тем самым уполномочил министерство внутренней безопасности и агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) предпринять все необходимые усилия по оказанию помощи жителям.

Ранее губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что в 2022 году штат накрыл «исторический» снегопад, для помощи в борьбе с которым были задействованы силы Национальной гвардии.

При этом в некоторых частях штата на прошлой неделе высота снега достигала 1,8 и 2 м и был установлен рекорд по объему осадков, выпаливших за 24 часа.