В штате Нью-Йорк введен режим ЧС из-за «исторического» снегопада
Байден ввел режим ЧС в штате Нью-Йорк для помощи в борьбе со снегопадом
Вашингтон, 21 ноября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 21 ноября в связи с сильным снегопадом и метелью ввел режим чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке, распорядившись выделить на помощь по ликвидации последствий бури федеральные средства, сообщает NBC.
Отметим, что Байден тем самым уполномочил министерство внутренней безопасности и агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) предпринять все необходимые усилия по оказанию помощи жителям.
Ранее губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что в 2022 году штат накрыл «исторический» снегопад, для помощи в борьбе с которым были задействованы силы Национальной гвардии.
При этом в некоторых частях штата на прошлой неделе высота снега достигала 1,8 и 2 м и был установлен рекорд по объему осадков, выпавших за 24 часа.