Тюмень, 21 ноября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Из Тюмени 21 ноября отправился эшелон с мобилизованными бойцами к месту выполнения поставленных задач. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

t. me/glebnikitin_nn Мобилизованные

Мобилизованные воины больше трёх недель обучались на полигоне, восстанавливая свои навыки и знания, некоторые получили новые воинские специальности.

«Сегодня страна позвала вас на свою защиту. Вы едете на рубежи нашей Родины, чтобы не допустить врага на нашу землю. Мы знаем, вы справитесь. Мы верим, что скоро на этом вокзале, как и в 1945 году, мы вас встретим с праздничными приветствиями», — напутствовала военнослужащих вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

По тюменской традиции бойцам вручили конверты с письмами и монеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий эшелон с мобилизованными отбыл из Тюмени 11 ноября.