Смольный выдал задание на разработку документации по двум станциям метро

Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга выдало задание на подготовку проекта планировки для размещения нового участка Фрунзенско-Приморской (пятой) линии метрополитена — от станции «Шуваловский проспект» до «Коломяжской». Это следует из документа, размещённого 21 ноября на сайте Смольного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство станции метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно документации, строительная длина участка составляет чуть больше семи километров. На две станции придётся четыре вестибюля метро.

Задание также включает подготовку проекта для размещения электродепо «Коломяжское». Площадь объекта составит 31,9 га. Депо рассчитано на 360 вагономест.

Заявителем на подготовку документации выступил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Выполнить задание должны к 20 мая 2024 года.

Напомним, что, по планам городского правительства, окончание строительства станции «Шуваловский проспект» запланировано на 2028 год. Открытие станции улучшит транспортную доступность Приморского района.

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