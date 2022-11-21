Париж, , 17:21 — REGNUM В северном французском порту Дьеп в Нормандии в нескольких сотнях километров от естественной среды обитания заметили моржа. Полиция оцепила район, чтобы защитить отдыхающее животное. Об этом сообщает Reuters.

Морж Gazprom-neft.ru

Млекопитающее, которое обычно встречается в Гренландии, России и на Аляске, не проявляло никаких признаков плохого самочувствия.

Замеченный морж стал одним из нескольких животных, которые заблудились во французских водах. Ранее в августе в реке Сена погибла белуха, где незадолго до этого в той же реке погибла смертельно больная косатка.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что обнаруженную в Сене белуху отправили в лабораторию для проведения вскрытия «в кратчайшие сроки».

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