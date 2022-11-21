Карачаево-Черкесия отправит бойцам в зону СВО одежду, квадрокоптеры и тепловизоры

Черкесск, , 17:01 — REGNUM В Карачаево-Черкесии готовят к отправке в зону спецоперации очередную партию гуманитарного груза. Для военнослужащих закуплены сотни комплектов теплой одежды и обуви. Помимо этого, комплектуется груз с техникой и оборудованием, в том числе тепловизорами, рациями, генераторами. Об этом 21 ноября сообщил глава республики Рашид Темрезов.

На народные деньги закупаются тепловизоры, хорошие летательные аппараты, бронежилеты, боевая медицина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Помимо уже выданных комплектов и снаряжения, оперштабом еще приобретены сотни комплектов зимней одежды и утепленной обуви, продолжаем формировать очередную партию тепловизоров, раций, квадракоптеров, генераторов», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Кроме того, по поручению главы Карачаево-Черкесии будет установлено взаимодействие с военными госпиталями, где находятся на лечении получившие ранения в ходе выполнения боевых задач военнослужащие из республики. Им также будут оказаны необходимая помощь и поддержка.