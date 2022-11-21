Черкесск, 21 ноября 2022, 17:01 — REGNUM В Карачаево-Черкесии готовят к отправке в зону спецоперации очередную партию гуманитарного груза. Для военнослужащих закуплены сотни комплектов теплой одежды и обуви. Помимо этого, комплектуется груз с техникой и оборудованием, в том числе тепловизорами, рациями, генераторами. Об этом 21 ноября сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Кроме того, по поручению главы Карачаево-Черкесии будет установлено взаимодействие с военными госпиталями, где находятся на лечении получившие ранения в ходе выполнения боевых задач военнослужащие из республики. Им также будут оказаны необходимая помощь и поддержка.